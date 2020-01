Formule 1

Formule 1 : L’immense hommage de Toto Wolff à Michael Schumacher !

Publié le 5 janvier 2020 à 17h35 par La rédaction

En 2010, Michael Schumacher est sorti de sa retraite pour lancer le projet de Mercedes. Et dix plus tard, Toto Wolff reconnaît que sans le septuple Champion du monde, les résultats auraient été différents.

Il y a dix ans, Michael Schumacher sortait de sa retraite pour se lancer dans un projet un peu fou avec Mercedes, née de l’aventure Brawn GP. Le septuple Champion du monde a été la première pièce pour la création d’une écurie qui a enchainé les succès grâce à Nico Rosberg et surtout Lewis Hamilton. Mais Toto Wolff assure que sans Michael Schumacher, tout cela n’aurait jamais été possible.

«Sans Michael, notre histoire et ses succès n’auraient pas existé»