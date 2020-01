Formule 1

Formule 1 : Daniel Ricciardo répond à l'intérêt de Ferrari !

Publié le 9 janvier 2020 à 17h35 par A.M.

Régulièrement annoncé chez Ferrari, Daniel Ricciardo assure qu'il se concentre sur la saison 2020 avec Renault avant de se projeter sur le futur.

Comme de très nombreux pilotes, Daniel Ricciardo voit son contrat prendre fin en 2020. Et bien qu'il ait plusieurs fois répété que sa priorité était de prolonger chez Renault, son nom circule régulièrement chez Ferrari où Sebastian Vettel est dans la même situation contractuelle que l'Australien. Et un départ du quadruple Champion du monde est régulièrement évoqué, ce qui engendre de nombreuses rumeurs concernant le nom du pilote qui fera équipe avec Charles Leclerc. Et Daniel Ricciardo fait souvent partie des pilotes cités. Des rumeurs que l'ancien pilote Red Bull n'a pas hésité à commenter.

«J’ai comme l’impression que mon nom y figurera toujours»