Formule 1

Formule 1 : Le père de Max Verstappen s'enflamme pour Red Bull !

Publié le 9 janvier 2020 à 13h35 par A.M.

Alors qu'il a récemment prolongé son contrat chez Red Bull jusqu'en 2023, Max Verstappen est très heureux de son choix comme le souligne père, Jos.

« Je respecte la manière dont Red Bull et Honda travaillent ensemble et de tous les côtés, tout le monde fait le maximum pour réussir. Je veux gagner avec Red Bull et notre objectif et évidemment de nous battre pour le Championnat du monde ensemble ». A peine la prolongation de son contrat signée, Max Verstappen ne cachait pas sa joie d'être lié à Red Bull jusqu'en 2023. Un sentiment partagé par son père et ancien pilote Jos qui estime que son fils est vraiment chez lui au sein de l'écurie autrichienne et n'avait donc aucune raison de partir.

«Max se sent chez lui chez Red Bull»