Formule 1

Formule 1 : Max Verstappen justifie sa prolongation chez Red Bull !

Publié le 7 janvier 2020 à 13h35 par La rédaction mis à jour le 7 janvier 2020 à 13h36

Tout juste après avoir prolongé son aventure chez Red Bull, Max Verstappen encense l’écurie autrichienne.

Max Verstappen a officiellement prolongé de trois ans son aventure avec l’écurie Red Bull. Initialement sous contrat avec l’écurie autrichienne jusqu’en 2020, le jeune pilote néerlandais (22 ans) semble avoir été convaincu notamment en voyant que les possibilités de signer chez Ferrari ou Mercedes étaient presque impossibles.

Une collaboration avec Honda pour convaincre