Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly revient sur sa folle saison !

Publié le 9 janvier 2020 à 15h35 par La rédaction

Le pilote français Pierre Gasly a connu toutes les émotions durant la saison 2019 de Formule 1. De la rétrogradation à la consécration, le Rouannais revient sur cette saison tout sauf reposante

Pierre Gasly s’est fait connaitre en France le 17 novembre 2019, lorsqu’il est devenu le plus jeune pilote français à monter sur un podium de Formule 1 (deuxième lors du Grand Prix du Brésil). Même si cette deuxième place inattendue conclut de la meilleure des manières la saison 2019, cette dernière n’a pas été de tout repos pour le tout jeune pilote tricolore (23 ans).

Une saison à rebondissement