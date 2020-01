Formule 1

Formule 1 : Red Bull revient sur la rétrogradation de Pierre Gasly !

Publié le 16 janvier 2020 à 16h35 par A.M.

Consultant pour Red Bull, Helmut Marko s’est prononcé sur la récente rétrogradation de Pierre Gasly qui est retourné chez Toro Rosso en cours de saison.

Il y a un an, Pierre Gasly rejoignait Red Bull avec de grandes ambitions. Après avoir impressionné chez Toro Rosso, le Français a gagné sa place au sein de l’écurie autrichienne. Mais après quelques Grands Prix peu convaincants, Pierre Gasly a finalement échangé sa place avec Alexander Albon en étant rétrogradé chez Toro Rosso. Mais alors qu’il aurait pu vivre cette décision comme une sanction, le Français a finalement réagi de la bonne façon en obtenant d’excellents résultats comme le souligne Helmut Marko.

«Contrairement à Kvyat, qui avait été totalement brisé, Gasly a explosé»