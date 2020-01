Formule 1

Formule 1 : Un retour chez Ferrari ? La réponse de Fernando Alonso !

Publié le 14 janvier 2020 à 13h35 par A.M.

Interrogé sur un éventuel retour chez Ferrai, Fernando Alonso reconnaît qu’à l’heure actuelle, cela semble compliqué compte tenu de l’émergence de Charles Leclerc.

Un peu plus d’un an après son départ, Fernando Alonso a « dans l’idée de revenir en Formule 1 », comme il l’a récemment confié. Toutefois, si retour il y a, il n’interviendra pas avant 2021, date à laquelle de nombreux changements sont attendus, notamment sur la grille puisque plusieurs pilotes voient leur contrat arriver à échéance, dont Lewis Hamilton et Sebastian Vettel. L’Allemand semble d’ailleurs de plus en plus proche d’un départ de Ferrari alors que Charles Leclerc vient de prolonger jusqu’en 2024. Par conséquent, une porte pourrait s’ouvrir pour Fernando Alonso. Mais ce dernier ne pense pas encore à un retour au sein de la Scuderia .

Alonso barré par Leclerc chez Ferrari