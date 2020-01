Formule 1

Formule 1 : La grosse annonce de Leclerc sur sa relation avec Vettel !

Publié le 13 janvier 2020 à 23h35 par La rédaction

Alors qu'il est en passe de se retrouver numéro 1 chez Ferrari, devant Sebastian Vettel, Charles Leclerc est revenu sur sa relation avec le pilote allemand.

La rivalité entre Charles Leclerc et Sebastian Vettel a connu son paroxysme lors du Grand Prix du Brésil. Alors qu'ils étaient à la lutte, les deux pilotes se sont accrochés et n'ont pas pu terminer la course. Un événement en résonance avec la lutte pour être le pilote numéro 1 qui a fait rage l'an dernier au sein de l'écurie Ferrari. Si la lutte semble plutôt avoir été remportée par Charles Leclerc, qui a récemment été prolongé, ce dernier souhaite tout faire pour ne plus connaître un tel épisode.

« Ce fut une bonne leçon pour nous deux, cela n’arrivera pas de nouveau »