Formule 1 : Alonso compare Hamilton à Schumacher !

Publié le 16 janvier 2020 à 13h35 par A.M.

Interrogé sur les chances de voir Lewis Hamilton égaler Michael Schumacher, Fernando Alonso en a profité pour comparer les deux légendes de la Formule 1.

L’année 2020 s’annonce historique. En effet, Lewis Hamilton a l’opportunité d’égaler plusieurs records de Michael Schumacher. Le plus prestigieux et celui du nombre de titres puisque le Britannique a la possibilité de décrocher un septième sacre mondial. D’autre part, avec 83 victoires, le pilote Mercedes peut également ambitionner d’aller chercher les 91 succès du Baron Rouge. Adversaire des deux pilotes durant sa carrière, Fernando Alonso a comparé Lewis Hamilton et Michael Schumacher.

«Michael était toutefois plus discipliné, mieux préparé»