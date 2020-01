Formule 1

Formule 1 : Cette annonce surprenante de Ferrari pour 2020 !

Publié le 11 janvier 2020 à 23h35 par La rédaction

Deuxième au classement constructeur la saison dernière, Ferrari ne sera qu'un challenger en 2020 selon les mots de son directeur d'équipe Mattia Binotto.

L'écurie Ferrari manquerait-elle d'ambition ? Cela semble peu probable tant ce mot colle à l'identité du constructeur italien. Pourtant, à écouter le directeur de l'équipe Mattia Binotto, on pourrait le croire. Deuxième en 2019, Ferrari ne serait pas favorite pour le titre en 2020 d'après Binotto. Selon lui, l'écart technique entre Ferrari et Mercedes ne s'est pas résorbé et devrait persister lors de la saison à venir.

« Nous ne sommes pas les favoris. Nous nous positionnons en challengers »