Formule 1 : Cette prédiction pour 2021 sur Mercedes et Ferrari !

Publié le 15 janvier 2020 à 23h35 par La rédaction

Selon Pat Symonds, le directeur technique de la Formule 1, l'écart pourrait se réduire entre les écuries de tête et les outsiders en 2021, après l'application du nouveau règlement.

Si l'année 2020 pourrait être marquée par une intense bataille entre Mercedes, Ferrari ou encore Red Bull, l'année 2021 sera celle de l'application du nouveau règlement. Et il pourrait redistribuer les cartes. Dans le sens où la bataille pour les sommets pourrait réduire l'écart entre les écuries de tête à en croire Pat Symonds, le directeur technique de la Formule 1. De plus, à partir de l'application de ce règlement, les budgets seront plafonnés afin de permettre de rétablir un équilibre entre les écuries.

« Les équipes plus vers l’arrière de la grille pourraient consacrer un peu plus d’efforts aux F1 2021. »