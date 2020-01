Formule 1

Formule 1 : Bottas souhaite être au niveau de Lewis Hamilton pour 2020 !

Publié le 12 janvier 2020 à 13h35 par La rédaction

Alors qu'il sort d'une excellente saison, Valtteri Bottas a rehaussé ses ambitions en vue de la saison 2020. Il considère que ses performances devraient être plus proches de celles de Lewis Hamilton.

Valtteri Bottas a sans doute fait plus de la moitié du chemin pour espérer être à nouveau prolongé par Mercedes. Au sortir d'une saison 2018 catastrophique, le Finlandais risquait fortement de perdre sa place et n'avait plus qu'un an de contrat. Mais le renouveau de Bottas début 2019 a finalement convaincu l'écurie Mercedes d'accorder une année supplémentaire au pilote. Et cette confiance a été récompensée puisque le Finlandais a fini la saison à la 2ème place du championnat du monde, derrière son coéquipier Lewis Hamilton. En entretien, Bottas a affiché une ambition grandissante et notamment le souhait d'obtenir des résultats plus proches de ceux de son coéquipier.

« Je suis certain que je peux m’améliorer davantage cette année »