Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton annonce clairement la couleur pour 2020 !

Publié le 17 janvier 2020 à 9h35 par A.M.

Sur son compte Instagram, Lewis Hamilton a annoncé qu’il se préparait afin d’être « meilleur que jamais » en 2020 et ainsi tenter d’égaler le record de Michael Schumacher.

À quelques semaines de la reprise de la saison de Formule 1, Lewis Hamilton a entamé sa préparation physique. Il faut dire que 2020 sera une année charnière pour le Britannique. D’une part, c’est la dernière saison avant la révolution attendue en F1 dont la réglementation va largement évoluer en 2021. Mais surtout, le pilote Mercedes peut encore un peu plus entrer dans l’histoire de son sport en égalant les sept titres de Michael Schumacher ou encore les 91 victoires du Baron Rouge. Pour cela, il faudra que Lewis Hamilton, qui compte 84 succès, réalise une énorme saison. Cela tombe bien, d’un message posté sur Instagram , le sextuple Champion du monde annonce qu’il sera une « machine ». La concurrence est prévenue.

«Je vais être une machine cette année, meilleur que jamais !»