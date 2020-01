Formule 1

Formule 1 : Des tensions avec Lewis Hamilton ? La réponse de Valtteri Bottas

Publié le 20 janvier 2020 à 12h35 par T.M.

Chez Mercedes, la concurrence est rude entre Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Toutefois, le Finlandais l’assure, tout se passe très bien avec son coéquipier.

En 2019, Lewis Hamilton a à nouveau dominé la Formule 1, remportant ainsi son 6ème sacre mondial. Le pilote Mercedes n’a laissé que quelques miettes aux autres pilotes et Valtteri Bottas en a notamment profité. Parti à 5 reprises en pole position, le Finlandais s’est imposé à 4 reprises durant la dernière saison. Une concurrence qui pourrait alors faire quelques étincelles en interne. Mais selon Bottas, ce n’est pas le cas…

« Nous sommes plus proches que jamais »