Formule 1 : Un nouveau contrat XXL pour Lewis Hamilton ?

Publié le 18 janvier 2020 à 9h35 par La rédaction mis à jour le 18 janvier 2020 à 9h39

Lié à Mercedes jusqu’en 2020, Lewis Hamilton serait en discussions avancées avec son écurie afin de prolonger son bail de deux saisons.

« Les choses vont vraiment très bien à l’heure actuelle, mais personne ne peut prédire l’avenir et dire combien de temps cela va continuer. Tant que je me sens en forme, je repousserai le moment de la retraite aussi longtemps que possible . » Il y a quelques jours, Lewis Hamilton faisait une annonce pour son avenir, révélant que du haut de ses 35 ans, la perspective d’arrêter sa carrière lui trottait dans la tête. Malgré tout, le Britannique a encore de belles choses à accomplir en Formule 1 où son contrat chez Mercedes prend fin en 2020.

Vers une prolongation chez Mercedes pour Hamilton ?