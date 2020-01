Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton en rajoute une couche sur son avenir !

Publié le 8 janvier 2020 à 18h35 par A.M.

Sous contrat jusqu’en 2020 avec Mercedes, Lewis Hamilton ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Mais la perspective de la retraite ne lui fait pas peur.

Du haut de ses 35 ans, Lewis Hamilton va tenter en 2020 de battre les deux plus grands records de Michael Schumacher, à savoir décrocher un septième titre mondial afin d’égaler le Baron Rouge, et atteindre les 91 victoires de l’Allemand. Le pilote Mercedes en est à 84 succès. C’est donc un énorme défi qui s’offre au Britannique. Et après ? Sous contrat jusqu’en fin d’année avec l’écurie allemande, Lewis Hamilton, qui vient de fêter ses 35 ans, ne sait pas encore de quoi son futur sera fait. Annoncé dans le viseur de Ferrari, le sextuple champion du monde pourrait également penser à la retraite. Une perspective qui ne l’effraie pas.

Hamilton n’est «pas effrayé par la perspective d’arrêter la F1»