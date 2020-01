Formule 1

Formule 1 : Vers un nouveau Grand Prix en 2023 ?

Publié le 19 janvier 2020 à 23h35 par La rédaction

À l’image de son voisin qatari, l’Arabie Saoudite aimerait avoir son propre Grand Prix. Et cela pourrait être possible dès 2023...

L'Arabie Saoudite veut devenir un acteur majeur de la Formule 1. En plus d’avoir accueilli le Dakar cette année, le royaume saoudien souhaiterait passer au niveau supérieur en organisant son propre Grand Prix de Formule 1. Les promoteurs ont dévoilé ce vendredi les contours de ce futur projet. Précisant notamment que le circuit sera situé dans la ville de Qiddiya, à 40 kilomètres de Ryiad, dans un complexe similaire à ce qui existe déjà à Abu Dhabi au Qatar.

« Le projet sera prêt début 2023 »