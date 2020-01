Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton annonce la couleur pour 2020 !

Publié le 21 janvier 2020 à 10h35 par A.M. mis à jour le 21 janvier 2020 à 10h37

Bien qu’il ait réalisé une année 2019 très impressionnante, Lewis Hamilton ne compte rien lâcher en 2020 et estime qu’il peut encore progresser.

Lewis Hamilton est perfectionniste. Auteur d’une saison 2019 très impressionnante avec dix succès, le Britannique n’a été absent du podium que de lors de quatre Grands Prix. Des résultats qui lui ont permis de décrocher un sixième sacre mondial et d’entrer un peu plus dans l’histoire de la Formule 1. En 2020, il pourrait même égaler Michael Schumacher. Et alors qu’il semble au sommet de son art, Lewis Hamilton assure qu’il va encore progresser.

«Il y a toujours des domaines où vous pouvez mieux faire»