Formule 1

Formule 1 : L’aveu de Bottas sur les prolongations de Leclerc et Verstappen !

Publié le 20 janvier 2020 à 15h35 par T.M.

Dernièrement, Ferrari et Red Bull ont annoncé les prolongations de Charles Leclerc et Max Verstappen jusqu’en 2024 et 2023. Un fait commenté par Valtteri Bottas.

Si la grille est bouclée pour la saison 2020, en 2021, la Formule 1 pourrait toutefois connaître de nombreux changements. Au sein des écuries, les pilotes pourraient bouger. Toutefois, certaines choses sont sûres : Charles Leclerc sera à Ferrari et Max Verstappen chez Red Bull. En effet, dernièrement le Monégasque a prolongé jusqu’en 2024 et le Néerlandais jusqu’en 2023. Et pour Valtteri Bottas, cela n’a rien de surprenant de voir Leclerc et Verstappen prolonger.

« Ils sont jeunes et ont déjà montré leurs capacités »