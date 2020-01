Formule 1

Formule 1 : Le patron de Red Bull évoque la rivalité entre Hamilton, Leclerc et Verstappen !

Publié le 18 janvier 2020 à 22h35 par La rédaction

Alors qu’une grande rivalité semble se profiler entre la nouvelle génération et Lewis Hamilton, Christian Horner, le patron de l’écurie Red Bull, est revenu sur cette lutte à venir.

Leader incontesté de la Formule 1, Lewis Hamilton remettra son titre en jeu cette saison. Et la nouvelle génération semble plus armée que jamais pour le mettre en difficulté. Max Verstappen monte particulièrement en puissance et sort d’une excellente saison (3ème au classement). De son côté, Charles Leclerc prend le contrôle chez Ferrari, et est en passe de devenir numéro 1 au sein de son écurie. Pour Christian Hormer le team principal de Red Bull, la lutte entre cette nouvelle génération et Lewis Hamilton devrait être intense et très intéressante.

« Je pense qu'Hamilton a envie de se mesurer à la jeune vague qui arrive»