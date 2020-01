Formule 1

Formule 1 : L’aveu d’Esteban Ocon sur son arrivée chez Renault !

Publié le 21 janvier 2020 à 23h35 par J.-G.D.

Après avoir ouvert la porte à un retour chez Mercedes, Esteban Ocon explique que son ambition a toujours été de rejoindre Renault.

Devenu troisième pilote de Mercedes la saison passée, suite à son départ de Force India, Esteban Ocon a donc pris son mal en patience avant de retrouver une écurie. Le Tricolore fait désormais le bonheur de Renault, en lieu et place de Niko Hülkenberg, et ce jusqu'en 2022, plus une année supplémentaire. Dans des propos relayés par Nextgen-Auto ce mardi, le jeune pilote de 23 ans évoque sa jeunesse au sein de la firme française, tout en se confiant sur son arrivée.

« L’objectif a toujours été d’avoir un volant dans cette équipe »