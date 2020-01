Formule 1

Formule 1 : Ocon avait prévenu Mercedes pour Leclerc !

Publié le 24 janvier 2020 à 14h35 par A.M.

Auteur d'une magnifique saison pour ses débuts chez Ferrari, Charles Leclerc a impressionné tout le monde, à l'exception d'Esteban Ocon qui n'avait aucun doute pour la réussite du Monégasque.

Après une première saison prometteuse en Formule 1, Charles Leclerc a rapidement rejoint Ferrari où il a succédé à Kimi Räikkönen. Et le moins que l'on puisse dire c'est que le Monégasque a été très impressionnant. Vainqueur de deux Grands Prix et auteur de sept poles positions, plus que tout autre pilote, Charles Leclerc s'est même payé le luxe de dominer son coéquipier, Sebastian Vettel, au classement général. Une réussite qui n'a pas surpris Esteban Ocon. Troisième pilote Mercedes la saison dernière, le Français avait prévenu l'écurie allemande que la vraie menace chez Ferrari se nommait Charles Leclerc.

«J’ai dit à tout le monde que Charles battrait Sebastian»