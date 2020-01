Formule 1

Formule 1 : La nouvelle annonce de Mercedes sur l'avenir de Lewis Hamilton !

Publié le 24 janvier 2020 à 10h35 par A.M.

Alors que l'avenir de Lewis Hamilton fait beaucoup parler ces dernières semaines, Toto Wolff évoque le futur du sextuple Champion du monde.

Sous contrat jusqu'à la fin de la saison prochaine, Lewis Hamilton est au cœur de nombreuses discussions. Il faut dire qu'en 2021, une révolution attend la Formule 1 avec de larges changements de réglementation qui pourraient bien chambouler la grille et engendrer plusieurs bouleversements même au sein des top teams. C'est ainsi que le nom de Lewis Hamilton circule du côté de chez Ferrari pour remplacer Sebastian Vettel, bien qu'une prolongation chez Mercedes soit toujours envisageable comme l'explique Toto Wolff.

«Lewis sera la clé de toute décision que nous prendrons»