Formule 1 : Esteban Ocon revient sur son énorme clash avec Max Verstappen !

Publié le 22 janvier 2020 à 10h35 par A.M.

Un peu plus d’un an après son accrochage avec Max Verstappen au Grand Prix du Brésil, Esteban Ocon assure que les deux pilotes ont toujours eu du respect l’un pour l’autre.

Bien que le début de carrière d’Esteban Ocon ait été marqué par ses luttes intenses avec son coéquipier chez Force India Sergio Pérez, son accrochage avec Max Verstappen a clairement marqué les esprits. En effet, lors du Grand Prix du Brésil en 2018, le Français a accroché le pilote Red Bull, alors leader, en voulant lui reprendre son tour de retard. Résultat, Max Verstappen, qui venait de réaliser une incroyable course, a dû se contenter de la deuxième place derrière Lewis Hamilton alors que la victoire lui tendait les bras. Dans le paddock après le Grand Prix, le Néerlandais n’avait pas manqué de voir connaître son mécontentement à Esteban Ocon au point d’en venir aux mains. Une scène surréaliste et rarissime en Formule 1 qui avait fait le tour du monde. Mais le nouveau pilote Renault assure que tout est oublié.

«Hors piste, il faut être respectueux, et c’est le cas pour nous»