Formule 1

Formule 1 : Red Bull recale ouvertement un pilote français !

Publié le 22 janvier 2020 à 12h35 par A.M.

Issu de la filière Red Bull, Jean-Éric Vergne s’épanouit désormais en Formule E. Et visiblement, son retour en F1 n’est pas du tout à l’ordre du jour.

Pilote Toro Rosso entre 2012 et 2014, Jean-Éric Vergne n’a jamais réussi à franchir le cap et devenir pilote chez Red Bull. Issu de la filière des jeunes pilotes de la marque autrichienne, le Français a décidé de s’engager en Formule E, avec réussite puisqu’il est devenu double Champion du monde. Malgré ses excellents résultats au sein de la discipline électrique du sport automobile, Jean-Éric Vergne n’est pas attendu par Red Bull comme l’explique Helmut Marko.

Red Bull ne veut plus de Vergne