Formule 1

Formule 1 : Fernando Alonso affiche encore un doute pour son retour !

Publié le 29 janvier 2020 à 12h35 par A.M.

Convaincu qu’il peut revenir et gagner en Formule 1 malgré ses 39 ans, Fernando Alonso ne sait toutefois pas dans quelle écurie il pourrait effectuer son grand retour.

Fernando Alonso l’a annoncé, il est prêt pour revenir en Formule 1 en 2021. Il faut dire que le règlement va largement évoluer et la grille pourrait être chamboulée. Par conséquent, la hiérarchie risque d’être largement bouleversée alors que Mercedes domine la concurrence depuis plusieurs saisons. S’il revient, Fernando Alonso devra faire le bon choix sachant qu’il est impossible de prédire aujourd’hui le nom des écuries qui seront les plus fortes en 2021. D’autant plus qu’il devra trouver un baquet libre, peut-être chez Mercedes où Lewis Hamilton et Valtteri Bottas voient leur contrat prendre fin en fin de saison prochaine. Chez Red Bull et Ferrari, cela paraît plus improbable puisque Max Verstappen et Charles Leclerc ont récemment prolongé leur engagement. À moins que Fernando Alonso opte pour une surprise, chez Renault par exemple, qui n’a toujours pas confirmé Daniel Ricciardo pour 2021.

«Vous pourriez rejoindre une équipe qui gagne actuellement, mais s’ils font une erreur avec le règlement»