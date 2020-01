Formule 1

Formule 1 : L’annonce tonitruante de Fernando Alonso sur un retour en F1 !

Publié le 29 janvier 2020 à 10h35 par A.M.

Véritable ritournelle, le retour de Fernando Alonso en Formule 1 semble clairement se préciser. Le pilote espagnol se sent prêt à revenir en 2021.

En 2018, Fernando Alonso décidait de mettre un terme à sa carrière en Formule 1 afin de se lancer dans de nouveaux projets. Il a ainsi remporté les 24 Heures du Mans et pris part au Dakar avant de retenter sa chance aux 500 Miles d’Indianapolis. Toutefois, l’Espagnol n’en a pas fini avec la F1. Double Champion du monde, Fernando Alonso assure qu’il se sent prêt à revenir au sein de la catégorie reine du sport automobile en 2021 date à laquelle une nouvelle réglementation fera son entrée en vigueur en Formule 1. Mais surtout, la grille risque d’être bouleversée compte tenu du fait que le contrat de nombreux pilotes, et des moindres, se termine à l’issue de la saison 2020. Par conséquent, Fernando Alonso estime que ce sera le bon moment pour revenir.

«2021 sera une bonne opportunité pour revenir»