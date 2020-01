Formule 1

Formule 1 : Verstappen glisse un petit tacle à Hamilton !

Publié le 25 janvier 2020 à 21h35 par La rédaction

Habitué des petites phrases remarquées, Max Verstappen a récemment déclaré que Lewis Hamilton avait souvent bénéficié des meilleures conditions possible pour dominer la Formule 1.

Max Verstappen est un des pilotes les plus ambitieux du circuit. 3ème au classement général l’an dernier, le pilote Red Bull espère sans doute réaliser une meilleure saison et pourquoi pas venir jouer des coudes avec le champion en titre, Lewis Hamilton. Max Verstappen a en tout cas lancé les hostilités en déclarant que Lewis Hamilton a souvent bénéficié des meilleures voitures du circuit et n’a jamais été mis en danger par l'un de ses coéquipiers.

« Si on a la bonne voiture, on peut battre tout le monde »