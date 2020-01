Formule 1

Formule 1 : «Hamilton a plus de talent que Senna et Schumacher»

Publié le 24 janvier 2020 à 16h35 par A.M.

Sextuple Champion du monde, Lewis Hamilton ne cesse de marquer l'histoire de la Formule 1. Et pour Rubens Barichello, le Britannique fait même partie des tous meilleurs.

Champion du monde cette saison, Lewis Hamilton a décroché son sixième sacre. La saison prochaine, le pilote Mercedes se mettra d'ailleurs en quête des records de Michael Schumacher, pilote le plus titré de l'histoire avec ses sept Championnat du monde remportés. Grâce à ses 84 succès, Lewis Hamilton peut également viser les 91 victoires du Baron Rouge, record absolu en la matière. Autrement dit, le Britannique occupe déjà une place très importante dans l'histoire de la Formule 1 comme le souligne Rubens Barichello, coéquipier de Michael Schumacher entre 2000 et 2005.

«La seule chose qui lui manquait, c’était de la maturité»