Formule 1

Formule 1 : Jean Todt voit grand pour l’avenir de Charles Leclerc !

Publié le 28 janvier 2020 à 17h35 par B.C.

Prolongé jusqu’en 2024 par Ferrari, Charles Leclerc a le talent pour devenir champion du monde dans les quatre prochaines années aux yeux de Jean Todt.

Après une brillante saison au volant de sa Ferrari, Charles Leclerc a convaincu Mattia Binotto de lui prolonger son contrat jusqu’en 2024, une grande satisfaction pour le Monégasque, qui n’avait pas caché sa fierté en décembre dernier : « Piloter pour l’écurie la plus prestigieuse de la F1 cette saison a été la réalisation d’un rêve. Je suis d’ores et déjà impatient de bâtir davantage la relation que j’ai avec le team après cette année ô combien intense et de voir ce que le futur nous réserve. » Interrogé sur l’avenir du jeune pilote de 22 ans, Jean Todt estime que Leclerc peut viser haut.

« Je lui souhaite de devenir champion du monde, il le mérite »