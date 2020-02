Formule 1

Formule 1 : Romain Grosjean livre ses ambitions pour 2020 !

Publié le 1 février 2020 à 14h35 par H.G.

Après une saison 2019 très décevante avec Haas, Romain Grosjean s’est livré sur ses objectifs avant le début de la nouvelle saison. Et pour le pilote français, l’année 2020 sera l’occasion d’un nouveau départ.

L’année 2019 a été très compliquée pour Haas et Romain Grosjean. Après une saison 2018 de bonne facture, le retour sur terre a été très difficile pour l’écurie américaine qui n’a terminé qu’en neuvième position au classement des constructeurs. En effet, les performances ont été bien en dessous des attentes la saison dernière avec de nombreux abandons dus à des problèmes techniques des voitures ou des erreurs individuelles des pilotes. Romain Grosjean a été particulièrement concerné, mais pour l’année 2020, le pilote français veut repartir de l’avant. En effet, le natif de Genève n’a pas caché ses ambitions pour la saison à venir en voulant se baser sur les bonnes performances de l’année 2018.

« On va essayer de se battre pour être les meilleurs du milieu de peloton »