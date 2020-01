Formule 1

Formule 1 : Grosjean revient sur sa plus grande déception chez Haas !

Publié le 15 janvier 2020 à 15h35 par B.C.

Interrogé sur sa plus grande déception chez Haas, Romain Grosjean est revenu sur son incroyable incident vécu à Bakou en 2018.

Romain Grosjean n’a pas oublié Bakou. En 2018, le Français a connu une grande désillusion en Azerbaïdjan en perdant le contrôle de sa monoplace alors que la course était sous safety car. Un énorme coup dur alors que le pilote Haas pointait à la sixième position et était bien parti pour récupérer quelques points. Plus d’un an après, Romain Grosjean est revenu sur ce coup dur dans des propos accordés à F1Only .

« C’est une erreur que je n’ai pas comprise »