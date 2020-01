Formule 1

Formule 1 : Mercedes, Ferrarri… Ce témoignage fort sur l’avenir de Lewis Hamilton !

Publié le 29 janvier 2020 à 18h35 par B.C.

Alors que Mercedes cherche à prolonger Lewis Hamilton, ce dernier souhaiterait récupérer un salaire de 60M€ par saison. Un montant astronomique selon Helmut Marko, qui pourrait l’amener vers Ferrari.

La situation contractuelle de Lewis Hamilton fait beaucoup parler actuellement. Alors que le Britannique arrivera en fin de contrat à l’issue de la saison 2020, Mercedes tenterait actuellement de prolonger le sextuple champion du monde, mais d’après les informations du Corriere dello Sport , il y aurait un dernier obstacle à lever dans ce dossier. En effet, le quotidien transalpin expliquait dimanche que le salaire demandé par Lewis Hamilton serait trop important. Le pilote de 35 ans souhaiterait 60M€ par saison pour prolonger, un montant astronomique qui est hors de porté pour Mercedes, mais pas pour Ferrari aux yeux de Helmut Marko, conseiller exécutif de Red Bull.

«Aucune équipe, pas même Mercedes, ne sera disposée à dépenser de telles sommes, sauf Ferrari»