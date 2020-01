Formule 1

Formule 1 : Cet ancien pilote qui annonce de grandes choses pour Leclerc !

Publié le 31 janvier 2020 à 23h35 par J.-G.D.

Passé par Ferrari dans les années 90, Jean Alesi estime que Charles Leclerc décrochera un premier titre en F1 assez rapidement.

Pour une première saison pleine chez Ferrari, Charles Leclerc a vite éclipsé Sebastian Vettel. Le Monégasque a notamment remporté les Grands Prix de Belgique et d'Italie, alors que la Scuderia attendait une victoire à domicile depuis 2009. Le jeune pilote de 22 ans aura donc pris la quatrième place au classement du Championnat du monde, avec 264 points, juste devant son coéquipier. Dans des propos rapportés par F1i , Jean Alesi, ex-pensionnaire de l'écurie italienne (1993-1995), se montre optimiste pour l'avenir de Leclerc.

« Charles sera certainement champion du monde, et ce bientôt »