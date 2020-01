Formule 1

Formule 1 : Quand Red Bull affiche ses regrets avec Ricciardo !

Publié le 31 janvier 2020 à 19h35 par La rédaction

Passé par Red Bull entre 2014 et 2018, Daniel Ricciardo manque toujours à l’écurie selon le responsable du programme jeunes pilotes, Helmut Marko.

La relation tendue entre Max Verstappen et Daniel Ricciardo a eu raison de la carrière de l’Australien chez Red Bull. Mais l’an dernier, Red Bull n’a pas réussi à trouver un pilote susceptible de mettre en danger Max Verstappen. L’écurie a tâtonné en essayant Pierre Gasly, puis Alexander Albon, sans grand succès. Mais Daniel Ricciardo n’a pas uniquement manqué sur le plan sportif selon le responsable du programme jeunes pilotes, Helmut Marko.

« Il est aussi l’un des pilotes les plus rapides, ses blagues nous manquent aussi »