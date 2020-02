Formule 1

Formule 1 : Les grandes ambitions d’Esteban Ocon pour cette saison !

Publié le 12 février 2020 à 22h35 par J.-G.D.

Nouveau pilote chez Renault, Esteban Ocon admet que son objectif en cette année 2020 est de monter sur le podium.

Après une saison en tant que troisième pilote au sein de Mercedes, Esteban Ocon a donc rejoint Renault. Le Français assure la succession de Nico Hülkenberg, et les attentes sont nombreuses autour du jeune pilote de 23 ans, lui qui devra cohabiter avec Daniel Ricciardo. Via des propos rapportés par Le Figaro ce mercredi, Ocon en dit plus sur ses objectifs pour la nouvelle saison de F1.

« C'est un podium que je voudrais faire »