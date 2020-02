Formule 1

Formule 1 : Cette grosse annonce sur la prolongation de Lewis Hamilton !

Publié le 11 février 2020 à 18h35 par La rédaction

Alors que Mercedes et Lewis Hamilton seraient en négociations à propos d’une prolongation de contrat, le directeur de l’écurie allemande Toto Wolff a récemment donné des signaux positifs à ce propos.

Un temps annoncé proche de Ferrari, avec lequel il a reconnu être en négociations, Lewis Hamilton serait finalement plus près de signer un nouveau bail avec Mercedes. Le directeur de l’écurie allemande, Toto Wolff, a en tout cas semblé confiant sur ce dossier. S’il n’y a pour l’instant aucun accord et que le contrat de Lewis Hamilton est de 40M€ par saison, l’aspect financier ne représenterait pas un problème selon le directeur de l’équipe allemande.

« L’aspect financier n’a jamais été un point de friction »