Formule 1

Formule 1 : Ce constat surprenant de Verstappen sur Hamilton !

Publié le 10 février 2020 à 12h35 par La rédaction

Souvent avare de compliments à destination de ses rivaux, Max Verstappen a souligné une qualité de la conduite du champion du monde en titre, Lewis Hamilton.

Habitué des petites phrases, Max Verstappen s’est signalé en faisant une entorse à ses habitudes. L’an prochain, le Néerlandais sera directement en compétition avec Lewis Hamilton comme il le répète régulièrement depuis la fin de la saison 2019. Et Max Verstappen a reconnu qu’il aimait particulièrement être en compétition avec le pilote de chez Mercedes du fait de la propreté de la conduite de l’Anglais. Il a également récemment répété son ambition pour la saison venir à travers des propos rapportés par NextGen - Auto .

« Nous nous sommes battus durement mais très proprement »