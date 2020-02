Formule 1

Formule 1 : Max Verstappen justifie sa prolongation avec Red Bull !

Publié le 5 février 2020 à 10h35 par La rédaction

En ce début d’année 2020, Max Verstappen a prolongé avec Red Bull jusqu’en 2023. Le Néerlandais est revenu sur les raisons de sa prolongation.

Auteur d’une excellente saison 2019, terminée avec une belle 3ème place au classement du championnat du monde, Max Verstappen aurait pu faire le choix de viser une autre écurie puisque son contrat se terminait à l’issue de la saison 2020. Mais le Néerlandais a préféré prolonger chez Red Bull jusqu’en 2023. Récemment, Max Verstappen a expliqué pourquoi il avait finalement décidé de prolonger avec son écurie.

« C’est le bon endroit pour moi et je me sens bien dans l’équipe »