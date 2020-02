Formule 1

Formule 1 : La grande annonce de Max Verstappen sur le titre mondial !

Publié le 9 février 2020 à 10h35 par J.-G.D.

Invité à s’exprimer sur ses objectifs en 2020, Max Verstappen en dit plus sur la possibilité de devenir le plus jeune champion du monde de l'histoire de la Formule 1.

Les attentes sont nombreuses autour de Max Verstappen. Troisième au classement général la saison dernière, le Néerlandais pourrait accrocher une première couronne dans sa jeune carrière dès cette année 2020. La star de Red Bull deviendrait le plus jeune champion du monde, record toujours détenu par Sebastian Vettel depuis son titre en 2010, à l’âge de 23 ans. Via des propos rapportés par Nextgen-Auto , Verstappen admet qu'un sacre trotte dans sa tête.

« J’espère avoir une chance cette saison »