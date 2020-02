Formule 1

Formule 1 : La grande annonce du patron de Max Verstappen !

Publié le 5 février 2020 à 19h35 par J.-G.D. mis à jour le 5 février 2020 à 19h47

Directeur de Red Bull, Christian Horner estime que l’écurie a réalisé des progrès afin de rivaliser avec Mercedes cette saison.

Actuellement en pleine préparation, les différentes équipes du plateau peaufinent leurs monoplaces respectives avant le lancement de cette nouvelle saison de F1. Red Bull s’active donc pour le baquet de Max Verstappen et d'Alexander Albon. Dans des propos apportés par Nextgen-Auto , Christian Horner, patron de l'écurie autrichienne, explique que tout est fait pour rattraper le retard sur les Mercedes de Lewis Hamilton et de Valtteri Bottas.

« Nous sommes en bonne position pour nous battre avec eux cette saison »