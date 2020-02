Formule 1

Formule 1 : Ferrari envoie un message clair sur la relation Vettel-Leclerc !

Publié le 4 février 2020 à 11h35 par La rédaction

Charles Leclerc et Sebastian Vettel ne sont pas dans la même situation chez Ferrari. Pourtant ils commenceront la saison 2020 avec le même statut a annoncé Mattia Binotto, le directeur de l’écurie.

La saison 2019 a été riche en enseignements pour l’écurie Ferrari. Sebastian Vettel ne sors pas d'une grande année et pourrait ne pas être prolongé, alors que son contrat se termine à l’issue de la saison. De son côté, Charles Leclerc a réalisé une excellente saison en finissant 4ème du classement général. Dans la continuité de la saison de Formule 1, Ferrari a offert une prolongation de longue durée à Charles Leclerc. Un symbole fort autant pour Charles Leclerc que pour Sebastian Vettel, qui pourrait chercher une nouvelle écurie en 2021.

« Nous n’aurons pas de premier et de second pilote en 2020 »