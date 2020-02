Formule 1

Formule 1 : Cette énorme sortie sur les succès de Lewis Hamilton...

Publié le 5 février 2020 à 17h35 par La rédaction

Pour l'ancien patron d’écurie Flavio Briatore, Lewis Hamilton doit plus sa réussite à Mercedes qu’à son talent personnel.

Lewis Hamilton est décidément bien attaqué en ce début d’année. Après Max Verstappen, qui déclarait récemment qu’il comptait bien ravir le titre à l’Anglais cette saison, c’est au tour de Flavio Briatore de s’en prendre directement au pilote Mercedes. Pour l’ancien patron des écuries Renault et Benetton, Hamilton doit avant tout sa réussite à Mercedes et non pas à son talent personnel.

« Lewis ne gagne pas parce qu’il est le meilleur pilote mais parce qu’il pilote une voiture fabuleuse »