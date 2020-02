Formule 1

Formule 1 : Ce témoignage fort sur les similitudes entre Hamilton et Schumacher

Publié le 8 février 2020 à 14h35 par B.C.

Directeur technique et sportif de la F1, Ross Brawn estime qu’il y a des similitudes entre Lewis Hamilton et Michael Schumacher.

À 34 ans, Lewis Hamilton a déjà décroché six titres mondiaux en Formule 1, à une unité du record détenu par Michael Schumacher. Le Britannique a donc largement les moyens de dépasser la légende allemande d’ici sa retraite, et il n’en fallait pas plus pour que certains connaisseurs se mettent à comparer les deux champions. Ancien directeur technique de Ferrari et de Mercedes, Ross Brawn s’est notamment prononcé sur la question, et estime que Lewis Hamilton et Michael Schumacher ont de nombreuses similitudes sur les circuits.

« Michael et Lewis partagent beaucoup de points communs »