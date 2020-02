Formule 1

Formule 1 : Albon, Gasly… Red Bull ne regrette pas son choix pour épauler Verstappen !

Publié le 1 février 2020 à 16h35 par A.M.

La saison dernière, Red Bull avait décidé de rétrograder Pierre Gasly chez Toro Rosso afin de le remplacer par Alexander Albon. Et Christian Horner est très satisfait du Thaïlandais.

Red Bull a vécu une saison dernière très agitée. En effet, alors que Pierre Gasly avait débuté dans le baquet de l’écurie autrichienne, il a rapidement été rétrogradé chez Toro Rosso après un début de saison poussif. Alexander Albon l’a remplacé et a parfaitement rempli sa mission, au point que Christian Horner estime que le Thaïlandais est le parfait complément de Max Verstappen.

«Alex s’est forgé le caractère après pas mal d’adversité dans sa carrière»