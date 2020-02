Formule 1

Formule 1 : La grosse annonce de Red Bull sur l’avenir de Vettel !

Publié le 6 février 2020 à 15h35 par La rédaction

En fin de contrat à l’issue de la saison, Sebastian Vettel ne devrait pas signer chez Red Bull ni Mercedes selon le responsable de la filière des jeunes, Helmut Marko. L’Allemand n’aurait qu’une solution : faire mieux que son coéquipier Charles Leclerc en 2020 et espérer une prolongation de la part de Ferrari.

Cette saison s’annonce décisive pour l’avenir de Sebastian Vettel. Le quadruple champion du monde n’a plus qu’une année de contrat avec Ferrari et semble s’être fait dépasser par son coéquipier Charles Leclerc dans la hiérarchie des pilotes au sein de la Scuderia . Et si de nombreux sièges se libèreront après la saison 2020, il y a peu de chances que cela concerne une des 3 écuries de tête selon le responsable de la filière jeunes pilotes de Red Bull, Helmut Marko.

« Si Vettel bat clairement Leclerc, alors Ferrari devra penser à lui »