Formule 1

Formule 1 : Les confidences de Ferrari sur la concurrence entre Leclerc et Vettel

Publié le 5 février 2020 à 12h35 par T.M.

En 2020, Ferrari va donc repartir avec Charles Leclerc et Sebastian Vettel. Et au sein de la Scuderia, on assure qu’aucun des deux ne sera privilégié en début de saison.

Pour sa première année chez Ferrari, Charles Leclerc a fait forte impression. Le Monégasque s’est imposé à deux reprises en 2019, arrivant même à inverser la hiérarchie avec Sebastian Vettel, son coéquipier. D’ailleurs, entre les deux pilotes de la Scuderia, cela a même chauffé. Pour 2020, il va donc falloir repartir sur de nouvelles bases. Et comme l’assure Laurent Mekies, bras droit de Mattia Binotto, Vettel et Leclerc partiront sur la même ligne.

Leclerc et Vettel à égalité ?