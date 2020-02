Formule 1

Formule 1 : L’aveu de Max Verstappen sur l’avance technologique de Ferrari !

Publié le 11 février 2020 à 9h35 par La rédaction

Alors qu’il sera plus que jamais en compétition pour le titre cette année, Max Verstappen a fait le point sur les différents moteurs du circuit. Pour lui, Ferrari reste encore un peu meilleur dans ce domaine.

Max Verstappen semble impatient de reprendre la saison de Formule 1 (le 15 mars prochain en Australie). Le Néerlandais multiplie en tout cas les interviews en ce moment. Après avoir répété qu’il visait le titre cette année, Max Verstappen a notamment abordé les différents moteurs des écuries du circuit. Comme il l’a exprimé dans des propos rapportés par NextGen-Auto , Verstappen estime que les moteurs Honda de Red Bull sont parmi les plus performants mais que ceux de Ferrari gardent un peu d’avance.

« Pour ce qui est de Ferrari, je pense qu’ils sont un peu devant nous »