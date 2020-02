Formule 1

Formule 1 : Romain Grosjean annonce la couleur pour cette saison !

Publié le 9 février 2020 à 17h35 par J.-G.D.

En grande difficulté l’an dernier, Romain Grosjean veut redorer le blason de Haas lors de cette nouvelle édition du Championnat du monde de F1.

Avec seulement huit petits points en 21 manches, Romain Grosjean n’aura pas brillé en 2019. Les critiques fusent sur le pilotage du Tricolore, parfois coupable de provoquer des incidents en course. Le pilote de 33 ans doit retrouver des sensations, faute de quoi, son avenir chez Haas pourrait être remis en question. Interviewé par Winamax , le coéquipier de Kevin Magnussen n'échappe à la question sur ses attentes lors de cette nouvelle saison.

« Montrer que 2019 était une mauvaise saison mais pas une saison à l'image de ce que Haas peut faire »