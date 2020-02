Formule 1

Formule 1 : Romain Grosjean veut suivre les traces de Fernando Alonso !

Publié le 9 février 2020 à 14h35 par J.-G.D.

Interrogé sur son après-carrière en Formule 1, Romain Grosjean admet que les expériences de Fernando Alonso lors des 24 Heures du Mans ou du Dakar, le tentent.

À bientôt 34 ans, Romain Grosjean arrivera au terme de son contrat avec Haas d’ici la fin de cette nouvelle saison. Il n’est donc pas dit que le Français continue l’aventure au sein de l’écurie américaine. Les performances du natif de Genève l’an passé n’étaient clairement pas à la hauteur des attentes, et en cas de nouvelles contreperformances, son avenir en F1 s’inscrirait en pointillés. Et Grosjean s'imagine piloter sur les 24 Heures du Mans ou sur le Dakar, comme un certain... Fernando Alonso.

Grosjean veut faire comme Alonso !